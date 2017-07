Justice League: ecco le mini action figure dei personaggi

DC Entertainment ha svelato le prime immagini delle sue sei mini action figure dedicate ai personaggi membri della, con il film a lei dedicato in arrivo a novembre.

La serie completa include le riduzioni in metallo da 2.5” e 4” di Batman, Flash, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e ovviamente Superman. Le prime avranno un prezzo di 4,99$ mentre per le seconde il prezzo sale a 9,99$. Proprio nei giorni scorso i set della LEGO erano stati svelati clandestinamente e mostravano anche il personaggio del villain, ovvero Steppenwolf. Ciaran Hinds, interprete proprio di quest’ultimo, pochi giorni fa aveva parlato del suo ruolo nel film.

Diretto da Zack Snyder e con con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa e Ezra Miller, Justice League arriverà nelle sale di tutto il mondo il 17 novembre 2017. Attualmente sono in corso le riprese aggiuntive, sotto la guida di Joss Whedon.