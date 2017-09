Justice League: ecco "Come Togheter" di Gary Clark Jr, parte della OST del film

Mancano ormai poco più di due mesi all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Justice League di, ma ospite ieri alcon, il cantanteha avuto modo di eseguire dal vivo la cover di Come Together dei Beatles, già sentita nel trailer del film e che farà parte della OST.

Come spiegato in precedenza, Clakr Jr ha registrato il pezzo insieme a Junkie XL, il talentuoso e amatissimo compositore di Mad Max: Fury Road e Deadpool inizialmente scelto per scrivere le musiche di Justice League ma poi sostituito da Danny Elfmann, storico collaboratore di Tim Burton. Ciò nonostante, la potente influenza sonora di Junkie XL si fa sentire in questa cover portentosa e muscolare di un pezzo davvero storico.



Justice League vedrà nel cast Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (Flash), Ray Fisher (Cyborg), Ciaran Hinds (Steppenwolf) e Jaremy Irons (Alfred), per un'uscita prevista nelle nostre sale il 17 novembre 2017.