Justice League: ecco il character poster con Jason Momoa nei panni di Aquaman!

In queste ore si susseguono ininterrottamente nuove notizie per il film dedicato alla. Ora invece è cominciata a sbarcare online la carrellata di character poster che ci permetteranno di vedere da vicino i componenti del supergruppo. Si comincia con, che potete ammirare subito dopo il salto in calce alla notizia!

Sappiamo già che il trailer ufficiale completo di Justice League esordirà questo sabato, e vi abbiamo proposto il leak che svela alcune delle scene che vedremo, ma nel frattempo ci possiamo gustare la gallery completa dei componenti della Justice League che verrà rilasciata da qui al fine settimana. Ad aprire le danze troviamo l’Aquaman interpretato da Jason Momoa, che qui indossa un costume integrale e impugna il suo leggendario tridente, segno del suo dominio su Atlantide.

Come potete notare, sullo sfondo è visibile la scritta JU, segno che tutti i character poster potrebbero venire a formare la scritta completa Justice League una volta riuniti tutti assieme, un tocco di classe niente male che non sfigurerebbe sulle pareti dei cinema o nella collezione di qualche fan. Trovate anche la versione portoghese del poster nella gallery apposita.

In Justice League assisteremo all’unione dei più grandi eroi DC di sempre, per combattere una delle minacce più pericolose per l’umanità intera. Tutto inizierà quando Bruce Wayne, assieme alla sua nuova alleata Diana Prince, inizieranno a cercare i metaumani menzionati nei file di Lex Luthor. Insieme, Batman e Wonder Woman recluteranno quindi una squadra di eroi per combattere una nuova inarrestabile minaccia che si sta stagliando all’orizzonte. Ma per il gruppo composto ora da Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbe essere già troppo tardi per affrontare l’arrivo di Steppenwolf.

Justice League vanta un cast formato da Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Ciarán Hinds e Jesse Eisenberg.

Justice League esordirà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 17 novembre 2017.