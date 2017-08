Justice League: ecco Batman in una nuova immagine promozionale!

Justice League il nuovo e attesissimo film del, arriverà in sala a novembre. Nel frattempo godiamoci un'altra immagine promozionale del Cavaliere Oscuro interpretato da

L'immagine è stata postata da Reddit e mostra Batman con un nuovo look.

Dopo la morte di Clark Kent/Superman ad opera di Doomsday nel film Batman v Superman: Dawn of Justice, Bruce Wayne/Batman cambia registro e inizia a cercare di assemblare una squadra composta da eroi straordinari per proteggere la Terra dalle minacce. Al suo fianco si schierano Diana Prince/Wonder Woman, l'ex giocatore di football Victor Stone/Cyborg , il velocista Barry Allen/Flash e il Re di Atlantide Arthur Curry/Aquaman. Tutti insieme formano la Justice League, che dovrà affrontare il terribile Steppenwolf, araldo e secondo in comando del signore della guerra alieno, suo zio Darkseid.

Diretto prima da Zack Snyder, e in fase di completamento ad opera di Joss Whedon, Justice League vede nel cast: Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne/Batman, Gal Gadot nei panni di Diana Prince/Wonder Woman, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry/Aquaman, Ezra Miller nei panni di Barry Allen/The Flash, Ray Fisher nei panni di Victor Stone/Cyborg, Henry Cavill nei panni di Clark Kent/Superman, Ciaran Hinds nei panni di Steppenwolf, Amy Adams nei panni di Lois Lane, Amber Heard nei panni di Mera, Jeremy Irons nei panni di Alfred Pennyworth, J.K. Simmons nei panni di James Gordon, Diane Lane nei panni di Martha Kent, Connie Nielsen nei panni della Regina Ippolita, Willem Dafoe nei panni di Nuidis Vulko e Jesse Eisenberg nei panni di Lex Luthor.

Cosa pensate di questa nuova immagine promozionale di Batman? Ditecelo nei commenti!