Justice League: due personaggi confermati nel cast

Arrivano novità dal prossimo, cinefumetto corale targato Warner Bros. Pictures/DC Comics, in uscita a novembre 2017 per la regia di, già autore del precedente

Un press kit della Warner Bros. Pictures ha confermato che nel cast di Justice League vedremo ben due ulteriori personaggi: uno, già rumoreggiato da tempo, è Jesse Eisenberg nei panni di Lex Luthor, il villain di Superman già visto in Batman v Superman, mentre l'altra è la Regina Hippolyta, interpretata da Connie Nielsen, la mamma di Wonder Woman che debutterà nel film solitario dedicato all'amazzone dei fumetti DC in uscita a giugno 2017.

Nel film di Snyder il team di supereroi dovrà unirsi per fronteggiare un villain comune: Steppenwolf.