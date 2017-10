Justice League: disponibile l'incredibile final trailer, anche in italiano

Dopo lo sneak peek diffuso ieri sera, la Warner Bros. Pictures ha diramato, come promesso, il final trailer di. Potete ammirarlo, anche nella versione in lingua italiana, comodamente dopo il salto.

La regia è affidata a Zack Snyder (Batman v Superman, L'Uomo D'Acciaio) mentre le riprese aggiuntive e la post-produzione a Joss Whedon (The Avengers, Avengers: Age of Ultron). Il film è basato sui popolari personaggi dei fumetti della DC Comics.

In questa nuova pellicola, Batman (Ben Affleck) e Wonder Woman (Gal Gadot) decidono di formare un team di meta-umani in seguito alla morte di Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday. I due reclutano, dunque, il giovane Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher). L'arrivo sulla Terra del malvagio Steppenwolf (Ciaran Hinds), li costringerà a combattere una battaglia senza precedenti.

La pellicola sarà nelle sale cinematografiche questo novembre.