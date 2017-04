Justice League: Diane Lane parla del ritorno di Martha Kent e difende BvS

Uno dei tanti personaggi che torneranno nell'attesissimodiè Martha Kent, interpretata ancora una volta da, che intervistata dall'ha parlato del crossover e difeso una scelta di

L'attrice ha così dichiarato ai microfoni dell'illustre sito cinematografico: «Non credo di poter rivelare poi molto sul film. Non sono autorizzata. Ma è stata una bella esperienza per me, soddisfacente, anche per il fatto di aver rincontrato tutti gli altri colleghi e i nuovi personaggi che saranno presentati in Justice League».



Parlando invece della battuta "Martha" tra Batman (Ben Affleck) e Superman (Henry Cavill) nel controverso BvS, l'attrice ha dichiarato: «Quella di Batman è la compassione di un uomo che ha perso a sua volta la propria madre. Quando comprendi così a fondo la ferita, allora puoi relazionarti e lavorare meglio con le altre persone».



Vi ricordiamo che Justice League vedrà nel cast anche Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (Flash), Ray Fisher (Cyborg), Jason Momoa (Aquaman), J.K. Simmons (Gordon), Jesse Eisenberg (Lex Luthor) e Ciaran Hinds (Steppenwolf), per un'uscita prevista nelle sale italiane il 16 novembre.