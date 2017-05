Justice League: Diane Lane non pensa che il film sarà migliore di The Avengers?

Ok, solitamente non riportiamo notizie del genere. Il motivo è piuttosto semplice: spesso dichiarazioni simili vengono fatte in maniera ironica da parte degli attori di un film, un po' per sdrammatizzare, un po' per intrattenere.

Ma questa dichiarazione in particolare, invece, sta facendo il giro del web e delle testate, anche più autorevoli, perché l'attrice coinvolta, Diane Lane, è sembrata tutt'altro che ironica. Il che ha preoccupato non solo i fan del prossimo Justice League ma ha lanciato anche qualche domanda sul perché di tale risposta.

Ospite del Watch What Happens Live with Andy Cohen, l'interprete di Martha Kent nell'Universo Cinematografico DC Comics ha risposto alla doppia domanda di un fan: "Puoi dirci qualche spoiler su Justice League? E pensi che il film sarà migliore di The Avengers?". La risposta della Lane non è tardata ad arrivare, in maniera secca: "No e no. Breve, ma onesta. Mi spiace deludervi, ma...". Potete trovare il segmento incriminato nella news (al minuto 1:40).

A voi i commenti.