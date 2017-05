Justice League: Diane Lane chiarisce le sue recenti dichiarazioni

Una pessima scelta di parole. O, comunque, dette in maniera troppo confusionaria. Possiamo riassumere cosi le recenti dichiaraziono dell'attricenei confronti di

L'interprete di Martha Kent, mamma di Superman, sembrava avesse definito il1 prossimo Justice League "non migliore" del Marvel-liano The Avengers. Il suo non essere affatto ironica, aveva scatenato una polemica tra i fan DC e paura sul destino del cinecomic.

Il sito Comicbook.com ha deciso di contattare la Lane ed i suoi rappresentanti hanno chiarito la situazione: "Diane ha detto 'mi spiace deludervi' riguardo il rivelare spoiler su Justice League, un film ancora non uscito, declinando la possibilità di commentare su una pellicola, The Avengers, che non ha visto".