Justice League: Darkseid è responsabile del disastro di Chernobyl? (Rumor)

Ieri sono uscite diverse foto del film DC Justice League , su Empire. Guardando con attenzione le immagini, in molti si sono fatti un po' di domande, vedendo il sito post nucleare di Chernobyl apparire in uno scatto.

La foto "incriminata" vede Wonder Woman e Batman nella Batcaverna, con Alfred che lavora alle loro spalle. Dietro i due protagonisti, si intravedono le immagini di Chernobyl, Ucraina, sullo schermo del pc. La conferma che il sito sia incluso nella pellicola c'è, ma come verrà inserito nel contesto del film?

Il disastro nucleare occorso nel 1986 a Pripyat, Ucraina, per il malfunzionamento di un reattore nucleare, ha provocato danni incalcolabili a cose, animali e persone. Le ripercussioni continuano anche al giorno d'oggi: tutta l'Europa, in un modo o nell'altro, è stata sfiorata più o meno gravemente dall'incidente. I danni più ingenti, naturalmente, li ha subiti la popolazione del posto che, negli anni, ha dovuto combattere contro anomalie genetiche, malattie e innumerevoli altre conseguenze derivanti dall'esposizione alle radiazioni.

Il fatto di vedere la zona nucleare in Justice League ha portato molti a supporre che nel film - diretto da Zack Snyder e alla cui post produzione è arrivato Joss Whedon - verrà spiegato il disastro come opera di Darkseid: in fin dei conti, essendo un'opera di fantasia, ci sono svariate possibilità di modellare la storia a piacimento.

Purtroppo non lo sapremo fino all'uscita del film, il 16 novembre prossimo.