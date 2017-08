Justice League Dark: la Warner torna alle fasi preliminari del progetto

Un altro progetto cinematografico legato alla DC Comics, da sempre 'rumoreggiato' ma che ancora non ha mai visto la luce del giorno, è, pellicola corale dedicata ai personaggi più oscuri della casa editrice.

Dopo l'abbandono di Guillermo Del Toro, che ha sviluppato un progetto per un po', la regia è stata affidata a Doug Liman il quale, però, ha abbandonato il cinecomic un po' a sorpresa. A questo punto la Warner ha tentato di cercare un rimpiazzo, con Andy Muschietti (It) in prima linea il quale, però, ha rifiutato l'ingaggio.

Ultimamente sono circolati altri nomi per la regia ma, secondo Variety, nessuno di questi sarebbe realmente interessato al progetto e le loro presentazioni avrebbero deluso i vari dirigenti e produttori. A quanto pare, lo studio ha ordinato una riscrittura da capo del film, il che potenzialmente porterebbe ad un altro slittamento del cinecomic.

Vi terremo aggiornati.