Justice League Dark: Jon Spaihts all'opera sulla nuova sceneggiatura

Uno dei progetti più problematici di casa DC - oltre a- è stato. Il film corale dedicato ai personaggi più oscuri della DC Comics ha visto svariati registi abbandonare il progetto in fase preliminare.

Dopo l'ultimo abbandono di Doug Liman, la Warner Bros. si è messa alla ricerca di un potenziale nuovo regista per dirigere la pellicola. Gli ultimi rumor, però, affermavano che la Warner sarebbe tornata alle fasi preliminari del progetto (ovvero la riscrittura del copione) dopo non aver trovato un regista ed esser rimasta delusa dalle varie proposte.

Il rumor ora viene confermato da That Hashtag Show che afferma che Jon Spaihts (Doctor Strange) sta riscrivendo il copione di Justice League Dark per la Warner. Questa mossa permetterà allo studio di avere un copione 'studiato meglio' e di avere più tempo per cercare un regista, senza affrettarne i tempi.