Justice League Dark: Gerard Johnstone riscrive la sceneggiatura

Come ormai saprete, la Warner Bros. Pictures vuole dare priorità assoluta al film dedicato alla, ma la difficoltà a trovare un regista ha portato lo studio a tornare alle fasi di progettazione.

Come abbiamo visto, i rumor precedenti circa l'ingaggio di Jon Spahits come sceneggiatore erano parzialmente falsi. Spahits ha solo scritto una vecchia stesura dello script.

Deadline conferma che sarà il regista di Housebound, Gerard Johnstone, ad occuparsi della riscrittura del cinecomic della DC. Johnstone era già stato rumoreggiato come potenziale regista e sembra che la sua visione sia stata apprezzata dallo studio, ma il sito afferma che potrebbe non finire per dirigere la pellicola.

Nota a margine: Deadline confrma che Andy Muschietti era vicinissimo ad ottenere la regia, ma l'hype intorno al suo It, lo hanno portato a rifiutare per occuparsi del potenziale sequel.