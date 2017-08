Justice League Dark: la corsa alla regia è limitata a due nomi

Non è ancora stato scelto il regista di Justice League Dark , cinecomic della Warner e della DC che negli anni ha subito varie peripezie. In primis il nome del regista, per un progetto che originariamente doveva essere affidato a Guillermo Del Toro e che nel tempo è stato accostato a più nomi, tra cui Andres Muschietti, regista di IT.

Negli ultimi tempi sembrava che il candidato ideale potesse essere Damian Szifron ma ora la Warner Bros. dovrebbe aver ristretto la ricerca a due nomi.

Si tratta di Gerard Johnstone e Daniel Espinosa: il primo è noto soprattutto per i suoi lavori televisivi e per il film Housebound mentre Espinosa si è fatto conoscere con pellicole come Safe House e Life con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds.

Non ci sono ancora conferme ufficiali in merito ma la scelta della regia di Justice League Dark potrebbe finalmente, a breve, avere un nome ufficiale.