Justice League: la crew conferma toni meno cupi

Negli ultimi anni i fans della DC Comics hanno visto trasporre al cinema pellicole dai toni decisamente cupi, culminati nel pasticciato risultato di, a cui è stato imputato, tra le altre cose, anche una scarsa presa su un pubblico più ampio a causa di atmosfere poco leggere e troppo marcatamente dark.

In una recente intervista a Heroic Hollywood, Damon Caro e Bryan Horita, supervisori agli effetti speciali, hanno parlato di questo aspetto del DCEU, dichiarando:"La cosa interessante è che sin da Man of Steel la direzione in cui volevamo andare era proprio quella e on Batman v Superman poi il tutto avrebbe assunto toni più profondi e ricchi e quindi il risultato è stato un film dai toni prettamente cupi. Era necessario perchè tutte le grandi storie, tra punti più alti e punti più bassi, come le tragedie greche, partono da situazioni cupe e oscure prima di poter ricostruire. Justice League sarà invece la rinascita e l'aumento della speranza, quindi avrà toni più leggeri. Mi piacerebbe dire che abbiamo ascoltato le critiche ma in realtà non abbiamo fatto tabula rasa rispetto ai precedenti film. Un po' come Star Wars: L'Impero colpisce ancora è un film oscuro ma poi Il ritorno dello Jedi è l'ascesa e la ricostruzione."

Diretto da Zack Snyder, Justice League comprende nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher e Ciaran Hinds. Il film uscirà a novembre negli Stati Uniti.