Justice League: il costume nero di Superman e i character banner con i look

Warner Bros. ha rilasciato online dei nuovi character banner dei supereroi protagonisti di Justice League , il prossimo atteso cinecomic della DC. Nelle immagini si possono notare i look dei personaggi che si uniranno in un unico team nel film diretto da. Inoltre, sembra che trovi conferma un'indiscrezione su Superman.

La comparsa sul web di un'immagine del catalogo della Mattel sulla Justice League mostra la foto di Superman con un costume nero. La tesi dei fan, che parlavano della possibilità di vedere Superman con questo tipo di costume dopo la sua morte in Batman v Superman: Dawn of Justice e il ritorno nel mondo dei vivi, potrebbe essere confermata ma al momento non ci sono notizie ufficiali.

Justice League comprende nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Ciaran Hinds, Amy Adams, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg, Amber Heard, J.K. Simmons, Billy Crudup, Willem Dafoe, Joe Morton e Diane Lane.