Justice League: un contest di The Big Bang Theory rivela una sorpresa del film?

Mentre continua la settimana dedicata a Flash , sul web si è scatenata una vera e propria speculazione sua causa di un contest dedicato al film e lanciato dal serial televisivo

Il contest permetteva ai fan, tramite una sorta di 'ruota della fortuna', di vincere premi dedicati alla Justice League. La cosa interessante è che, oltre ai loghi dei supereroi presenti nella pellicola (quindi Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg e, ovviamente, Superman, il cui ritorno ormai non è più un vero e proprio spoiler), era presente anche uno per Lanterna Verde.

I fan hanno subito notato il logo e, sapendo che si tratta di un contest ufficiale della Warner Bros., hanno immediatamente pensato ad una conferma sulla presenza del personaggio all'interno del cinecomic. A gettar benzina sul fuoco il fatto che la Warner ha prontamente rimosso "la ruota della fortuna", non prima che qualche fan abbia 'fotografato' la "sorpresa" spoilerata potenzialmente dallo stesso studio (come potete notare dalla foto qui sotto).

Dobbiamo, dunque, aspettarci anche Lanterna Verde nel film?