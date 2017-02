Justice League: confermato un dettaglio su Cyborg

Il registaha confermato a Total Film un dettaglio riguardante il personaggio di Cyborg, interpretato da, in, prossima pellicola targata DC Comics in arrivo a novembre.

ATTENZIONE! SPOILER!

Sappiamo che la trama del film vedrà Steppenwolf arrivare sulla Terra per recuperare le tre Scatole Madri che, in passato, Darkseid ha 'perso' dopo esser stato sconfitto dal popolo di Atlantide e delle Amazzoni.

Ora, Snyder ha confermato al magazine che una delle Scatole Madri... è in Cyborg! Infatti, il padre, per salvare suo figlio Victor Stone, ha utilizzato una Scatola Madre che, in Batman v Superman, era chiamata US Gov Object 6-19-82. Questo fa di Cyborg, dunque, un personaggio importante per la trama della pellicola.