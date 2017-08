Justice League: un concept-art dei parademoni rivela l'armata di Darkseid

Lo scenografo di, ha condiviso un concept-art preliminare dei parademoni, creature che compongono l’armata del temibile Darkseid.

Una teoria provvisoria vuole che le diverse versioni degli esseri di cui abbiamo una veloce testimonianza nella scena dell’incubo di Batman v Superman: Dawn of Justice e nel primo trailer di Justice League siano dovute al fatto che Darkseid abbia la capacità di trasformare gli abitanti dei mondi che conquista nei suoi schiavi, quindi quelli che affronteranno Batman, Wonder Woman e gli altri membri della Justice Leauge non siano altro che un mix di ex-umani e alieni rimodellati.

Questa teoria proviene direttamente dalla storia di origini Parademon, scritta da Geoff Johns per la serie dei New 52 che ha rilanciato l’universo fumettistico della DC. A guidare questa orda di parademoni nel film ci sarà – almeno inizialmente – Steppenwolf, interpretato da Ciaran Hinds. Non ci resta che attendere il 17 novembre 2017 per una conferma definitiva.