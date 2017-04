Justice League: Ciaran Hinds svela nuovi dettagli su Steppenwolf

Di Steppenwolf, il villain che affronterà lanel loro film corale in arrivo a novembre per la regia di, ancora non abbiamo visto nulla, ma sappiamo che a dargli il volto sarà l'attore

L'attore, meglio conosciuto per Il Trono Di Spade, Munich e Era mio padre, ha confermato il suo casting nel cinecomic di casa DC Comics ed ha spiegato: "Steppenwolf è stanco, vecchio, e sta cercando di sfuggire alla schiavitù di Darkseid, ma deve comunque continuare su quella linea per provare a prendere il possesso dei mondi".

Secondo i rumor, piuttosto semi-confermati, Steppenwolf sarà alla ricerca di Tre Scatole Madri lasciate sulla Terra dopo tre combattimenti negli anni passati.

Riguardo il suo aspetto nel film, Hinds afferma: "Steppenwolf sarà creato in digitale, ma useranno i miei occhi e la mia bocca". Hinds aveva già interpretato un villain fumettistico: era una sorta di Mephisto in Ghost Rider - Spirito di vendetta.