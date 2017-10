Justice League: il cast sui poteri di Cyborg ed il suo rapporto con Aquaman

Mentre la Warner Bros. Pictures continua a promuovere il suo film, il cast diparla del cinecomic in svariate interviste e, talvolta, svela anche dei particolari interessanti.

Ad esempio, Ray Fisher ha parlato dei poteri del suo Cyborg, confermando che sono molti di più di quanto i fan occasionali immaginino: "Per via della tecnologia utilizzata per creare Cyborg, i suoi poteri evolvono costantemente. Includono: l'abilità di interfacciarsi con qualunque cosa sia tecnologica, volo, super-forza, proiezioni olografiche, un sistema sofisticatissimo di armi e... la lista potrebbe andare avanti! Ci sono dei poteri di cui nemmeno è a conoscenza. Lui non ha bisogno di dormire o di mangiare, e ogni volta che incontra un problema che non può gestire inizialmente, la sua tecnologia muta e immediatamente si adatta alla situazione".

E riguardo il rapporto tra Cyborg ed Aquaman, Jason Momoa anticipa: "Aquaman e Cyborg non vanno molto d'accordo. Non si fida di lui. Con il passar del tempo, le cose cambieranno. E' la stessa cosa con Bruce Wayne, non si fida di lui".