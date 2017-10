Justice League: il cast parla a ruota libera del film, nuova featurette

Durante una lunga intervista con Empire, il cast del cinefumetto della, in arrivo a novembre nelle sale cinematografiche, ha parlato in generale della pellicola e dell'arrivo dialla co-regia del film.

"Non penso che abbiano tentato di fare un film più alla The Avengers" spiega Ben Affleck, interprete di Batman, riguardo l'ingaggio di Whedon "Joss non è solo il regista di Avengers, è un bravo storyteller. Quando è salito a bordo era più interessato ad inserire i tasselli del puzzle che mancavano ancora. Ha inserito questi tasselli mancanti e ci ha messo sopra il suo stampo. Ha tentato di avvicinarsi molto al tono, la direzione e la sensibilità di Zack".

"Zack ha una visione bellissima dell'opera" continua la Wonder Woman cinematografica, Gal Gadot "E' ancora il film di Zack. Joss ha soltanto girato alcune settimane di riprese aggiuntive.".

"Zack è una leggenda" continua Ezra Miller (Flash) "La prima volta che sono andato nel suo ufficio, mi ha spiegato che la gente ce l'aveva con lui perché aveva reso i film DC troppo dark. Ma Zack aveva già previsto che Justice League sarebbe stato un po' meno dark, e magari rendere anche Batman un po' meno oscuro. Un pochino".

Qui sotto trovate una featurette dal film. Inoltre delle immagini dal merchandise (che potete cliccare qui) potrebbero aver confermato la presenza del costume nero di Superman nella pellicola.