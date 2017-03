Justice League: c'è anche Superman nel nuovo concept-art del film di Zack Snyder

Anche se nei poster e nel trailer ufficiale non abbiamo avuto modo di vedere Superman (), sappiamo grazie allo stessoche L'Uomo d'Acciaio tornerà inal fianco dei suoi compagni, come possiamo anche osservare in un nuovo concept-art.

L'artista Ludique Le Musée ha infatti condiviso alcuni nuovi artwork del crossover DC, e tra questi uno in particolare mostre il gruppo formato da Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher) al completo proprio insieme all'eroe di Krypton, che vediamo in tutta la sua possanza stagliarsi alle spalle degli altri supereroi.



Vi ricordiamo che Justice League vedrà i protagonisti affrontare una minaccia aliena su scala globale quando Steppenwolf attaccherà la Terra con il suo esercito oscuro per conto del potente Darkseid, alla ricerca di tre artefatti misteriosi. Nel cast troveremo anche J.K. Simmon, Jesse Eisenberg e Ciaran Hinds, per un'uscita prevista il 17 novembre 2017.