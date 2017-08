Justice League, Ben Affleck rassicura i fan: "Vedrete il Batman dei fumetti"

In una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly,ha parlato del tipo di Batman che verrà ritratto in, assicurando che si tratterà di una versione meno cupa di quella vista in

Le parole dell’attore sembrano confermare ancora una volta il cambio di rotta intrapreso dalla Warner/DC dopo le critiche ricevute dall’ultimo film di Zack Snyder e, soprattutto, dopo il riscontro più che positivo di Wonder Woman, diversissimo per tono rispetto a Batman v Superman e Suicide Squad.

“Batman v Superman prendeva leggermente le distanze dal Batman più tradizionale – ha dichiarato Affleck – iniziava con tutta la sua rabbia verso Superman, poiché i suoi dipendenti erano morti nello scontro tra lui e Zod. Doveva trattenere tutta quella rabbia, in modo molto poco razionale, invece nel prossimo avremo un Batman molto più tradizionale. È eroico. Fa le cose a modo suo, ma per salvare le persone, aiutarle. È più vicino al modo in cui è stato ritratto il personaggio nel canone dei fumetti, sia in quelli della sua serie che nella serie dedicata alla Justice League. Si tratta del Batman che incontrereste sfogliando un qualsiasi albo delle sue avventure”.

Non in maniera dissimile al primo The Avengers di Joss Whedon – incentrato su un gruppo di eroi che mette da parte le proprie divergenze per lavorare insieme – Affleck vede la stessa Justice League come una sorta di Nazioni Unite.

“Penso sia una storia veramente pazzesca. In effetti, parla proprio di multilateralismo. Non è un tema da sottovalutare. [Batman] è messo in questa condizione, in cui deve raggiungere altri luoghi per trovare altre persone e convincerle ad intervenire. Parte del pathos drammatico del film risiede nel dubbio se questo team riuscirà oppure no a funzionare unito. È del tutto diverso dall’ultimo film”.

Nell’intervista nessun accenno al futuro del personaggio nel The Batman di Matt Reeves, ma il fratello di Ben, Casey Affleck ha lasciato tutti ancora una volta a bocca aperta dopo le sue ultime dichiarazioni in merito.

Justice League, diretto da Snyder (con Whedon a capo di riprese aggiuntive e post-produzione), arriverà nelle sale il 17 novembre 2017.