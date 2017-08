Justice League: Ben Affleck e l'esperienza di girare con due registi diversi

Come ormai saprete,, il film corale della DC Comics in arrivo questo novembre, avrà due registi differenti. Infatti,è subentrato aper girare delle riprese aggiuntive e occuparsi della post-produzione.

Mentre continuano a circolare notizie sulla natura di queste riprese aggiuntive, l'interprete di Batman nell'Universo Cinematografico DC Comics, Ben Affleck, ha parlato dell'esperienza di partecipare ad una pellicola diretta da due registi differenti.

"Non è veramente ortodosso. C'è stata una tragedia familiare nella vita di Zack, e si è tirato indietro, il che è orribile. Ma per il film, la miglior persona che avremmo mai potuto trovare era Joss. Siamo stati fortunati che abbia accettato" ha spiegato Affleck ai microfoni di Entertainment Weekly "Justice League è un interessante prodotto di due registi, entrambi con una visione unica, approcci molto forti. Non ho mai avuto un'esperienza simile prima d'ora. Ma posso dirvi che ho amato lavorare con Zack e sto amando tutto quello che sto facendo con Joss".

E riguardo tutti i rumor sulla pellicola, di cui è stato diffuso da pochi giorni il nuovo trailer italiano, Affleck afferma: "Non ho mai lavorato ad una pellicola che non avesse delle riprese aggiuntive. Abbiamo fatto delle riprese aggiuntive di una settimana e mezza su Argo! Gone Baby Gone ne ha avuti quattro. Posso assicurarvi che questo è un buon momento per lavorare con la DC. Stanno percorrendo la strada giusta. Adesso stanno facendo tutto bene. Adesso sembra che stia iniziando a funzionare tutto".