Justice League: Batman, Wonder Woman e Flash nella nuova immagine

Attraverso il suo speciale numero dedicato al San Diego Comic-Con, Entertainment Weekly ha diffuso una nuova immagine ufficiale di, ritraenti Batman, Wonder Woman e Flash.

L’immagine arriva pochi giorni prima della presentazione del Panel Warner all’interno della famosa Sala H del Comic-Con, in cui molto probabilmente verrà svelato il nuovo trailer del film di Zack Snyder, in uscita il prossimo 17 novembre, insieme ad altro materiale proveniente dalle riprese attualmente in corso del film dedicato ad Aquaman, di James Wan.

L’immagine è molto simile a quella pubblicata sempre dal settimanale nei giorni scorsi. Justice League è stato diretto da Snyder che curiosamente ha rimosso tutti i riferimenti al film dal suo account Twitter. Le riprese aggiuntive della pellicola sono state affidate a Joss Whedon, che ha anche riscritto alcune scene. Nel cast troveremo, come noto, Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa e Ezra Miller.