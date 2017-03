Justice League: Batman in azione nei nuovi teaser e poster in attesa del trailer

Fin da stamattina, l'attenzione è tutta incentrata su, l'attesissimo cinecomic/Warner Bros. diretto dae previsto per questo Novembre.

Nelle scorse ore abbiamo ricevuto il primo teaser poster con l'annuncio del nuovo trailer in arrivo Sabato pomeriggio.

In seguito, sono arrivati in rete un teaser e un character poster dedicati ad Aquaman (Jason Momoa).

Ora, la major ha rilasciato un altro filmato dedicato a Batman (Ben Affleck), seguito dal character poster, entrambi in italiano. Il filmato mostra scene inedite con l'Uomo Pipistrello (con il nuovo costume e la tactical suit), qualche shot della Batmobile e un primo sguardo al Commissario Gordon (J. K. Simmons). Potete trovare tutto in calce alla news.

Nelle prossime ore aspettiamoci quindi teaser e poster per i rimanenti membri della Justice League: Flash (Ezra Miller), Wonder Woman (Gal Gadot) e Cyborg (Ray Fisher). Ed è troppo sperare in un primo sguardo a Superman (Henry Cavill)?

Justice League arriverà nelle sale americane il 17 Novembre.