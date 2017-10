Justice League: Aquaman non è ancora 'Aquaman' nel film

Nella settimana dedicata al personaggio di Aquaman , l'attoreè tornato a parlare del suo personaggio in, il crossover della DC Comics, svelando qualche dettaglio (e potenziale) a riguardo.

"Aquaman, non è ancora Aquaman nel film" svela Momoa "Non è ancora il Re dei Sette Mari. Quello non accadrà fino alla fine della pellicola stand-alone su di lui, sul finale. Per me è una grossa crescita. Un arco gigantesco per Arthur Curry. Potrebbe essere difficile per i fan che lo vedranno, sul come lo interpreto. Ma dovrete aspettare il film solista per capire. Non è ancora il Re".

"Non crede in sé stesso, non sa cosa fare con i poteri che ha" continua l'attore "Ha subito tante perdite. Odia il popolo di Atlantide. Il fatto che la gente lo chiami Aquaman adesso... non gli importa niente di quel popolo. Non è ancora arrivato al punto in cui diverrà Re. Alcune persone diranno 'non è il mio Aquaman', ma in realtà non ci siamo ancora arrivati".