Justice League: anche gli eroi DC nello spot per la scuola Walmart!

L'hype per Justice League sta lentamente salendo. Ne è prova il grande interesse che anche i bambini hanno per gli eroiche, come i Power Rangers, Thor ecc... fanno parte del nuovo spot Walmart per pubblicizzare cartelle e quaderni.

A scuola come un eroe? Certo, sempre stato e sempre sarà e adesso che i cinecomics sono all'ordine del giorno, gli eroi più che mai stuzzicano la fantasia di grandi e piccini. E quindi nello spot si vedono i supereroi, ovviamente non interpretati dagli attori di ruolo.

Al momento le notizie sul nuovo film DCEU non sono molte, tranne che rivedremo ovviamente Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill in quelli di Superman e Gal Gadot nell'armatura di Wonder Woman, per citarne alcuni. Magari al Comic-Con qualche news su Justice League verrà fuori, nel frattempo ecco lo spot pubblicitario per dei bambini super-brandizzati.