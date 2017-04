Justice League: Amber Heard studia per interpretare la Regina di Atlantide

Aquaman sarà indiscutibilmente uno dei personaggi più interessanti nel prossimoJ diretto da, e non sarà solo. Al suo fianco ci sarà Mera, la Regina di Atlantide, interpretata da. L'uscita è prevista il 17 novembre 2017.

In un post recente dell'attrice, vediamo infatti che si sta impegnando per saperne il più possibile sul ruolo che andrà ad interpretare e quindi sta studiando i libri di Acquaman, compresi alcuni dalla run La Spada di Atlantide e l'arco narrativo Rinascita, soprattutto. Questo perché sono quelli in cui il personaggio di Mera viene maggiormente caratterizzato. Indubbiamente il ruolo di maggiore importanza la Heard lo ricoprirà nel solo movie di Aquaman, ma intanto anche vederla in Justice League sarà interessante.

In Justice League gli eroi affronteranno una minaccia aliena terrificante quando Steppenwolf attaccherà la Terra per conto di Darkseid, alla ricerca di tre artefatti misteriosi. Il cast: Batman (Ben Affleck), Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) e Superman (Henry Cavill), J.K. Simmon, Jesse Eisenberg e Ciaran Hinds.