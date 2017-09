Just Getting Started: Morgan Freeman e Tommy Lee Jones nel primo trailer

Broad Green Pictures ha diffuso il primo trailer ufficiale di, la nuova commedia che vede protagonisti

Scritta e diretta da Ron Shelton, che torna dietro la macchina da presa a ben 14 anni dalla sua ultima fatica (Hollywood Homicide), la commedia arriverà nelle sale americane l’8 dicembre 2017.

Sinossi: Morgan Freeman è Duke Diver, manager di un resort di lusso a Palm Springs, la Villa Capri. Dal passato misterioso, Diver è sempre stato un professionista nel suo lavoro, assicurandosi che la vita e il soggiorno dei suoi ricchi clienti fosse più che soddisfacente. La sua stabilità si inclina quando un ex-militare (Tommy Lee Jones) sfida Diver in una lotta per la supremazia del maschio alfa. I due ingaggeranno anche una sfida per conquistarsi le attenzioni della nuova arrivata Suzie (Rene Russo).