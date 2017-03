Jurassic World: online nuovi concept art alternativi dei dinosauri e del parco

Come sapete, lo sviluppo di un quarto film della saga di Jurassic Park è partito subito dopo l'uscita di Jurassic Park III, passando un inferno di quasi 15 anni tra cancellazioni, ritardi e cambiamenti.

Nel 2015, il film è uscito e ha subito raggiunto la vetta al box office (attualmente, è il quarto film con il maggiore incasso di sempre).

Nella pellicola di Colin Trevorrow è stato mostrato il parco finalmente aperto, il Jurassic World, insieme ad un nuovo ibrido geneticamente modificato chiamato Indominus Rex.

Prima di questo nome, però, la produzione aveva scelto i nomi Malasaurus e Diabolus Rex. Oggi, l'artista Seth Engstrom ha aggiornato la propria cartella dedicata al film, aggiungendo nuovi concept art che mostrano le versioni alternative dell'Indominus Rex, dei Velociraptor e del parco su Isla Nublar.

Potete vedere tutto il materiale qui sotto. Nel frattempo, date un'occhiata alla scheda di Jurassic World 2, attualmente in fase di riprese e con data d'uscita prevista per il 22 Giugno 2018.

FONTE: Seth Engstrom