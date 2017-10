Jurassic World: Il regno distrutto, nuovi artwork in attesa del trailer

Il primo trailer per l'atteso Jurassic World: Il Regno Distrutto (Jurassic World: Fallen Kingdom in originale) è rumoreggiato da tempo, ma ad oggi non è ancora apparso in rete.

In attesa di qualche informazione in più, ecco arrivare, invece, un nuovo banner promozionale che ci mostra, nuovamente, l'Owen Grady interpretato dall'attore Chris Pratt (Guardiani della Galassia). Oltre al banner, che trovate qui sotto, anche il teschio di un triceratopo in mostra al Brand Licensing Europe 2017.

Oltre a Pratt saranno nel cast Jeff Goldblum, Toby Jones, James Cromwell, B.D. Wong, Rafe Spell, Ted Levine, Justice Smith e, ovviamente, Bryce Dallas Howard. La regia è affidata a Juan Antonio Bayona mentre la sceneggiatura è firmata da Derek Connolly e Colin Trevorrow, quest'ultimo regista del primo episodio.

Il film arriverà il 22 giugno 2018.