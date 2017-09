Jurassic World: ecco come poteva essere l'Indominus Rex!

Ecco un primo disegno che mostra una delle possibili versioni di quello che poi alla fine è diventato l' Indominus Rex che abbiamo poi ammirato, in tutta la sua devastante potenza, in

A dire il vero, per poterlo vedere, dovete cliccare il link fonte QUI, ma, non appena aprirete la pagina, vi renderete conto del fatto che, in effetti, il dinosauro della nuova serie dedicata ai mostri preistorici, Jurassic World, avrebbe potuto avere sembianze ben diverse da quelle che poi abbiamo visto nella versione definitiva del film con Chris Pratt.

L'Indominus Rex, un ibrido metà Tirannosauro, metà Raptor, a vedere l'immagine rilasciata via ArtStation, era stato concepito così dall'artista Ian Joyner, uno dei membri del team creativo del film: simile al T-Rex ma con delle striature giallo intenso, spine molto più lunghe ed affilate sul dorso e braccia più piccole rispetto alla versione definitiva che poi è stata scelta.

Ancora non sappiamo molto della trama e dei nuovi dinosauri che vedremo nel sequel di Jurassic World, Jurassic World: Il Regno Distrutto, non ci resta che attendere il release del trailer, in arrivo a breve, e l'uscita, prevista per il 22 giugno 2018 (USA).