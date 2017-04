Jurassic World: Chris Pratt e la teoria sul suo personaggio...

C'è una popolare teoria che gira su internet riguardo il personaggio di Owen Grady, interpretato dain, che pare arrivare direttamente da un film precedente, per la precisione daloriginale...

Bene, in pratica secondo quanto affermato dai rumor in rete, Owen Grady è nientepopodimeno che il ragazzino che viene terrorizzato a morte dal Dottor Alan Grant nel capostipite dei film sui dinosauri.

Come prova c'è pure l'età del personaggio, che combacia perfettamente con il tempo che è passato tra un film e l'altro e cioè Jurassic Park del 1993 e Jurassic World del 2015. Come spiega l'utente Reddit farceur318 "Grant dice (al ragazzino), di "mostrare un po' di rispetto per i raptor e nel trailer di Jurassic World e Pratt descrive la sua relazione con i raptor del parco come "basata sul rispetto".

Eh, già...

La teoria è diventata così popolare che anche il regista Colin Trevorrow non l'ha soffocata dicendo: "Ok, non uccidiamo il divertimento!"

Ora invece è morto, morto stecchito, il divertimento.

"L'ho sentito" ha detto Chris Pratt all'Huffinghton Post "ma non credo proprio che sia vero. Ma se fosse vero sarebbe una cosa carina. Mi piace quel ragazzino e mi piace l'idea che ci sia questa possibilità, ma dico ufficialmente, come detentore della backstory di Owen, non come creatore del personaggio, che non è vero." Pratt ridendo poi continua: "Ma sarebbe una figata se fosse così!"

Al momento Pratt è al settimo cielo perché le cose ultimamente gli stanno andando proprio bene. Guardiani della Galassia Vol.2 sta avendo un sacco di review positive e lui afferma: "Abbiamo fatto un atterraggio perfetto. Ho la sensazione, guardando a come sono andate finora le cose nella mia carriera, che avrò pochi momenti come questo. E sinceramente mi sento alla grande!"