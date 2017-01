Jurassic World 2 verrà girato anche nel Parco nazionale di Brecon Beacons

La produzione didovrebbe iniziare a fine Febbraio presso i Pinewood Studios a Londra, per poi spostarsi verso le Hawaii, ma queste due non sarebbero le uniche location scelte per il quinto capitolo della saga di

Intervistato da un magazine spagnolo, il regista Juan Antonio Bayona, durante la promozione del suo ultimo film A Monster Calls, ha confermato che parte delle riprese si svolgerà nel Parco nazionale di Brecon Beacons, in Galles, come già rumoreggiato da tempo.

Non è ancora chiaro quali scene verranno girate nel parco, visto che le scene di Isla Nublar verranno girate alle Hawaii come al solito. Come al solito, vi terremo aggiornati.

Con Juan Antonio Bayona (The Orphanage, A Monster Call) dietro la macchina da presa, la produzione di Jurassic World 2 (titolo provvisorio) inizierà il 27 Febbraio alle Hawaii, e sarà girato in parte presso i Pinewood Studios di Londra.

La data d'uscita è fissata per il 22 Giugno 2018 negli USA. Il cast vede il ritorno di Chris Pratt (Owen Grady) e Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), insieme alle new entry Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith e Daniella Pineda.

Colin Trevorrow tornerà in veste di produttore insieme a Steven Spielberg.