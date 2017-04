Jurassic World 2: secondo Chris Pratt sarà più spaventoso e sorprendente

Sappiamo ancora molto poco sul seguito di, ma, in una recente intervista, ha dichiarato che possiamo aspettarci unmolto più spaventoso e sorprendente grazie all’impronta data dal regista

Chris Pratt è ora impegnato nella promozione del suo prossimo film, Guardiani della Galassia Vol. 2, ma non è l'unica serie di blockbuster di cui è attualmente protagonista. L'affascinante attore che ha esordito in Parks & Recreation è stato anche protagonista di Jurassic World nel 2015, il primo film della nuova saga che riprende le redini dell’originale Jurassic Park.

Pratt tornerà a indossare i panni di Owen, un addestratore di raptor, nel sequel dell'anno prossimo, anche se ancora non sappiamo con precisione quale ruolo possa giocare in questa nuova pellicola. La star ha però cominciato a suggerire alcune delle cose che potremmo vedere sul grande schermo l'anno prossimo.

Durante la conferenza stampa per i Guardiani della Galassia Vol. 2, Screen Rant ha chiesto a Pratt cosa gli sia stato concesso di rivelare su Jurassic World 2, e l’attore ha risposto descrivendo il sequel come "più spaventoso, più oscuro e sorprendente."

“Conoscete J.A. Bayona? Conoscete questo regista? È un filmmaker notevole.” Ha detto Chris Pratt “Se non havete visto The Impossible o A Monster Calls, dovreste perché è veramente magistrale. Con emozioni profonde e suspense. Penso che sarà una versione più spaventosa. Un po' più oscura, che continuerà ad espandere e portare avanti la storia in un modo davvero inaspettato e che non avreste immaginato.”

Le osservazioni di Pratt riflettono quelle fatte dal regista Bayona nell'ultima metà dello scorso anno, quando ha descritto il film come "più oscuro" e "scioccante". La cosa prende senso anche considerando i dettagli sulla trama che trapelarono tempo fa, che descriveva l’utilizzo di dinosauri armati controllati dal Governo, che sicuramente uno sviluppo inaspettato per il franchise, anche se rischia pesantemente di trascinarlo in territorio da B-movie. Ma nonostante tutto, sarà davvero interessante vedere dove vorrà andare a parare Bayona nel sequel.