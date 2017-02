Jurassic World 2: rivelati possibili dettagli della trama del film

Come tutti voi ormai saprete, il sequel ancora senza titolo diaspira ad essere uno dei più grandi film del 2018 e il team creativo dietro alla pellicola sta cercando in tutti i modi di mantenere segreti i dettagli del progetto ma, nelle ultime ore, sembra che i primi particolari della trama siano venuti a galla.

A parte alcuni annunci riguardanti i nuovi acquisti del cast, la squadra di Jurassic World 2 è riuscita mantenere ogni cosa sotto silenzio. A quanto, pare, però, le cose sono cambiate questo fine settimana, quando sono emerse alcune voci riguardo alla trama del film di prossima uscita.

My Entertainment World ha aggiornato la descrizione del film con questa breve sinossi: "Le avventure del resort e del parco a tema Jurassic World continuano. Ora, il governo ha addestrato i dinosauri per trasportare armi e usarli con finalità di combattimento.".

Già da molto tempo gli spettatori avevano ipotizzato che la trama del sequel si sarebbe sviluppata in questa direzione, soprattutto perché, nel corso del primo film, il malvagio Hoskins stava già cercando di incrementare l'utilizzo bellico delle creature preistoriche. Molti avevano già ipotizzato che il secondo film avrebbe visto la realizzazione di questo progetto che avrebbe fatto dei dinosauri una sorta di super-arma. Successivamente questa ipotesi aveva perso progressivamente di veridicità, dal momento che alcune fonti vicine alla produzione affermavano che il film sarebbe andato in una direzione diversa.

Ovviamente questa sintesi non assicura ancora nulla di certo sulla trama del film, tuttavia è sicuramente qualcosa di cui si deve tener conto.