Jurassic World 2: le riprese inizieranno il 23 Febbraio!

Arriva online, attraverso una foto trapelata su Twitter (e prontamente eliminata), la data ufficiale dell'inizio delle riprese di Jurassic World 2 (con il nome in codice "Ancient Futures").

Stando a quanto riportato nel comunicato, il 23 Febbraio la produzione si stabilirà al Langless Bussiness Centre, in Inghilterra.

La troupe servirà un primo periodo di riprese, e il set si sposterà poi negli studios di Londra e in seguito alle Hawaii. Recentemente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono stati avvistati nelle strade della capitale londinese, Daniella Pineda ha ricevuto il benvenuto nel team e BD Wong ha confermato il proprio ritorno.

Non ci resta che aspettare il 22 Giugno 2018, data della release internazionale del kolossal diretto da Juan Antonio Bayona.