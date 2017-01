Jurassic World 2: il regista J.A. Bayona annuncia l'inizio della produzione!

Il primosi è rivelato un successo più grande di quanto chiunque potesse immaginare, e ha rapidamente battuto molti record al botteghino. Ovviamente sono stati messi in cantiere almeno altri due sequel, e a quanto pare, stando al regista, per il primo di questi è cominciata la produzione!

La Universal Pictures ha fissato l’uscita di Jurassic World 2 per l’estate del 2018, e le fasi di pre-produzione del film stanno finalmente iniziando a concludersi. È ormai questione di poco prima che il cast e la troupe si attrezzino per iniziare a girare un altro capitolo della saga giurassica. Infatti, il regista Juan Antonio Bayona, un nuovo arrivato in questo genere di saghe cinematografiche, ha fatto intendere che la produzione vera e propria della pellicola comincerà molto prima di quanto chiunque avesse previsto. In un tweet postato dal suo profilo personale, questo giovedì mattina, Bayona ha diffuso una foto in bianco e nero con alcuni classici caschetti di Jurassic Park poggiati su un tavolo. Insieme all’immagine, il regista ha scritto: "Tutto pronto per il viaggio."

Si tratta di una grande novità per i fan della saga di Jurassic Park, in quanto significa che i lavori per il nuovo film stanno cominciando molto, molto presto, e conseguentemente potremmo avere qualche succulenta novità dal set in tempi brevi.

Jurassic World 2 sarà diretto da J.A. Bayona e basato su una sceneggiatura co-scritta da Colin Trevorrow e Derek Connolly, con un cast confermato per ora composto da Bryce Dallas Howard, che torna nel ruolo di Claire, Chris Pratt nei panni del guardiano del parco Owen, B.D. Wong nel ruolo del Dr. Henry Wu, Rafe Spall, Toby Jones e Justice Smith. Il film è prodotto da Belen Atienza, Patrick Crowley, e Frank Marshall, con Steven Spielberg, Colin Trevorrow, e Thomas Tull nel ruolo di produttori esecutivi.

Jurassic World 2 uscirà nelle sale cinematografiche il 22 giugno 2018.