Jurassic World 2: online la prima foto di Justice Smith

ha postato una foto dal set di, di Justice Smith, star di The Get Down, new entry nel cast del sequel di. Al momento il ruolo che ricoprirà Smith nel film è ancora top secret, così come molti aspetti della trama di questo seguito diretto da Juan Antonio Bayona, che ha sostituito Colin Trevorrow.

Qualche giorno fa avevamo letto le parole di Jeff Goldblum sul suo ritorno nel franchise nei panni del dott. Ian Malcolm e ora arrivano anche le prime immagini ufficiali dal set.

Diretto da Juan Antonio Bayona, Jurassic World 2 comprende nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Toby Jones, Justice Smith, Rafe Spall, Ted Levine, Daniella Pineda, James Cromwell e Geraldine Chaplin.

Justice Smith ha recitato anche in Città di Carta ed è apparso in diverse serie tv. L'uscita del film è prevista per il 22 giugno 2018.