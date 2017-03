Jurassic World 2: nuove foto dal set confermano una location familiare [SPOILER]

Sono pienamente in corso le riprese di, sequel del campione d'incassi del 2015 e quinto capitolo dell'epica saga di, nata dalla penna die dal genio visionario di

Mentre Bryce Dallas Howard e Chris Pratt continuano a stuzzicare i fan postando in continuazione brevi video e foto sui social, oggi arrivano online nuove foto dal set in costruzione nei pressi di Londra.

Negli scorsi giorni, si intravedeva una struttura in legno, e in molti si sono chiesti cosa potesse rappresentare. Nelle ultime ore, un utente è riuscito ad avvicinarsi di molto all'area, scattando numerose foto e rivelando la struttura.

Si tratta della Main Street del Jurassic World, il parco visto nel primo film, in particolare il famoso cinema IMAX e il bar Margaritaville all'angolo della strada.

Il materiale è lo stesso usato per le riprese di Jurassic World (in un paio di foto si vedono ancora i codici della struttura). Probabilmente, i protagonisti torneranno su Isla Nublar e avranno a che fare con il parco semidistrutto dallo scontro finale tra il T-Rex e il famigerato Indominus Rex.

Diretto da Juan Antonio Bayona, Jurassic World 2 arriverà nelle sale americane il 22 Giugno 2018.