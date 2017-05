Jurassic World 2: Jeff Goldblum parla del ritorno del Dottor Ian Malcom

Intervistato daha avuto modo di parlare del suo ritorno nei panni delnell'attesissimodiretto da

Ecco cosa ha rivelato l'attore, che non ha comunque anticipato nulla sulla segretissima trama del sequel con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard: «Partirò molto presto per passare qualche settimana a Londra, dove stanno lavorando duramente, e cercherò di contribuire in qualche modo al dino-intrattenimento. Mi piace il mio personaggio. Credo sia un uomo sciocco e insolente pieno di integrità e riflessioni interessanti. E ovviamente questo mondo continua a essere popolare e al topo dell'intrattenimento».



Goldblum ha continuato poi parlando del regista: «Ho parlato con Juan Antonio Bayona al telefono. Mi è piaciuto molto il film The Impossibile con Naomi Watts e qualcos'altro di suo. Non sapevo fosse un buon amico di un mio buon amico , un regista che lavora da qualche tempo in spagna, Fernando Trueba, il che è fantastico. Sapere che si vogliono bene come fratelli mi fa sentire a mio agio».



Infine l'attore parla brevemente della storia del film: «Anche se qualcuno potrebbe dire che si tratta di un pop-corn movie (di prim'ordine, ovviamente), nella nostra conversione tutto è molto focalizzato sull'avidità che spesso si trova in questi film, e le meraviglie della scienza e delle ragioni e l'affascinante osservazione su dove si trovi la nostra specie sia nel mondo reale che in quello immaginario. Sono davvero interessato e non vedo l'ora di iniziare. Sono molto coscienzioso e penso a quanto divertimento sperimenterò lavorando a questo film».



Vi ricordiamo che Jurassic World 2 uscirà nelle sale il 22 giugno 2018.