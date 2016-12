Jurassic World 2: JA Bayona vuole che il film sia divertente

L'aggettivo "divertente" è uno di quelli che vi vengono più in mente per descrivere la saga di? Ambientato in situazioni pericolose, preistoriche e ostili, sicuramente i fans definirebbero più terrificanti che divertenti i film del franchise ma il regista del prossimo capitolo,, non sembra dello stesso avviso.

Durante un'intervista rilasciata a The Playlist, Bayona ha dichiarato di sperare di realizzare un film più divertente dei precedenti, affermando di essersi preso il tempo necessario da dedicare alla nuova trilogia di Jurassic World.

"Dopo aver fatto The Impossible e A Monster Calls, ora voglio divertirmi! E fare un film che nasce in origine da un grande lavoro di Steven Spielberg è una grande responsabilità."

Bayona e Colin Trevorrow, regista di Jurassic World e produttore del secondo film, hanno parlato di come il film cambierà un po' di tono rispetto al predecessore:"Penso sia molto interessante la direzione nella quale ci stiamo dirigendo. Sarà un film più cupo ma allo stesso tempo più divertente. Spero possa essere un grande successo e sono contento di lavorare con Chris Pratt. Credo che Colin abbia fatto un ottimo lavoro nel coniugare le aspettative della gente con qualcosa di nuovo. E quando mi è stato proposto di dirigere il secondo capitolo ero molto sorpreso ed emozionato." ha concluso Bayona.

Nel cast di Jurassic World 2 dovrebbero tornare Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Ty Simpkins.