Jurassic World 2: inizia la prima sessione di riprese, online le foto dal set

Qualche giorno fa vi avevamo riportato il comunicato stampa con i dettagli, e oggi è finalmente giunto il giorno.

Il Langless Bussiness Centre, in Inghilterra, sta ospitando la prima sessione di riprese di Jurassic World 2, con il nome in codice di "Ancient Futures", e sono arrivati online i primi scatti "rubati" dal set. Per adesso, si tratta di riprese di seconda unità, che non coinvolgono direttamente gli attori protagonisti.

In seguito, il set si sposterà prima negli studios di Londra e poi alle Hawaii.

Diretto da Juan Antonio Bayona, Jurassic World 2 (titolo provvisorio) arriverà nelle sale americane il 22 Giugno 2018. Siamo ancora in attesa dell'annuncio di una data d'uscita per l'Italia.