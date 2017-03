Jurassic World 2: Geraldine Chaplin entra nel cast, rivelato il titolo?

Sono iniziate ormai da qualche settimana in Inghilterra le riprese di, sequel del campione d'incassi del 2015 diretto da

Questo secondo capitolo, che sarà parte di una nuova trilogia già pianificata dalla Universal Pictures durante la produzione del primo, sarà diretto da Juan Antonio Bayona.

Ed è proprio il regista spagnolo ad annunciare la new entry nel cast di Jurassic World 2: si tratta di Geraldine Chaplin, figlia del leggendario Charlie Chaplin, che ha già collaborato con Bayona in pellicole quali The Impossible, The Orphanage e l'ultimo A Monster Calls.

Sappiamo che, tempo fa, la Universal ha registrato in gran segreto dei domini per possibili siti web che dovrebbero comporre la campagna pubblicitaria del film.

Oggi, il sito della casa di produzione avrebbe svelato il titolo della pellicola. La schermata è stata eliminata dopo poco tempo, ma fortunatamente ne è stato preso uno screenshot. Stando a questo rumor, il titolo della pellicola sarebbe Jurassic World: Epoch.

Questo nome gira in rete da un po' di tempo ormai: era già stato avvistato sul sito ufficiale del primo film e sulle pagine Facebook internazionali, venendo tempestivamente eliminato subito dopo.

Ovviamente vi terremo aggiornati in caso di conferme (o smentite) ufficiali. Che ne pensate di questo titolo? Fatecelo sapere nei commenti!

Jurassic World 2 (o Jurassic World: Epoch) arriverà nelle sale americane il 22 Giugno 2018.