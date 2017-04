Jurassic World 2: a fare compagnia a Chris Pratt torna il T-Rex!

Un bestione familiare tornerà a intrattenerci anche in. Diretto da), arriverà nelle sale americane il 22 Giugno 2018.

Il ritorno del T-Rex è una buona notizia, ma non inaspettata. Del resto sarebbe stato strano non vedere il re dei dinosauri in un film sui dinosauri. La cosa però interessante, è che il T-Rex di Jurassic World è lo stesso dell'originale Jurassic Park.

Sceneggiatore e produttore del film, Trevorrow, spiega il processo dietro l'evoluzione di "Rexy" in modo che fosse ben inserito nel revival del film: " Il T-Rex che si vede nel film è lo stesso dell'originale Jurassic Park e lei ha 22 anni in più ... Abbiamo reso il concept originale e ovviamente, la tecnologia nel frattempo è cambiata. Quindi si muoverà in modo un po' diverso, anche per via del fatto che è più anziana. Inoltre abbiamo aggiunto alla sua pelle qualche cicatrice e le stiamo raggrinzendo la pelle. E' come un vecchio Burt Lancaster e questo è il suo Gli Inesorabili".

Quando un utente Twitter gli ha chiesto se ci sarebbe stato o meno il T-Rex, il dinosauro preferito di sua figlia, Trevorrow ha risposto: "Dille che ci sarà, appena si sveglia."

Il cast vedrà Chris Pratt e Bryce Dallas Howard riprendere rispettivamente i ruoli di Owen e Claire, in più ci saranno Toby Jones, Rafe Spall, Geraldine Chaplin, Ted Levine, Justice Smith, Daniella Pineda e James Cromwell.