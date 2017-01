Jurassic World 2, Daniella Pineda viene aggiunta al cast

Anche se non si sa ancora quale personaggio andrà a ricoprire, da poche ore si è diffusa la notizia secondo cui l'attricesi è unita al cast della prossima pellicola del regista, ovvero, le cui riprese dovrebbero prendere avvio a breve.

Daniella Pineda è apparsa sul grande schermo nel 2015 in Sleeping With Other People, mentre sul piccolo schermo, l'attrice è nota per le serie The Vampire Diaries e The Originals.

La new entry si unisce ad un cast che comprende anche le stelle Chris Pratt e Bryce Dallas Howard insieme a Toby Jones, Justice Smith e Rafe Spall. Frank Marshall e Steven Spielberg produrranno il film, il cui rilascio nelle sale cinematografiche statunitensi è previsto per il 22 giugno 2018.

A proposito della pellicola, Bayona ha recentemente dichiarato: "Ogni storia è diversa ed è necessario trovare la profondità di ogni trama, cercando di esprimerla al meglio sullo schermo. Questo sequel sarà un'esperienza più collaborativa, non solo con Colin Trevorrow, ma anche con Steven Spielberg e con Frank Marshall. E' anche una loro creatura. Si tratta di condividere opinioni e lavorare insieme per portare la storia alla luce. Ma, allo stesso tempo, il modo in cui affronto il racconto di una storia è quello di trovare qualcosa di molto personale. Penso che ci sarà un sacco di me stesso nel film.".

Le riprese per la realizzazione del sequel Jurassic World 2 inizieranno a marzo.