Jurassic World 2: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono a Londra per le riprese

Manca ormai pochissimo all'inizio delle riprese di, sequel diretto dache arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo anno.

Mentre continuano ad arrivare le prime aggiunte al cast (James Cromwell e Ted Levine tra gli ultimi arrivati), arrivano novità da Londra.

Il produttore Frank Marshall si è già preparato, condividendo su Twitter la foto del suo ufficio.

JustJared ha avvistato Chris Pratt e Bryce Dallas Howard (interpreti dei protagonisti Owen Grady e Claire Dearing) per le strade della capitale inglese, dove stanno soggiornando in attesa dell'inizio delle riprese, previsto per fine Febbraio. Potete vedere tutte le foto cliccando QUI.

Ancora senza un titolo ufficiale, Jurassic World 2 arriverà nei cinema americani il 22 Giugno 2018.

