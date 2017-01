Jurassic World 2: Bryce Dallas Howard parla della preparazione per il film

Il successo planetario di, soprattutto dal punto di vista del riscontro del pubblico al cinema, ha portato alla produzione di un sequel, che comunque era già previsto prima dell'uscita del film nel 2015. Tra i protagonisti che torneranno anche in questo secondo capitolo c'è, interprete di Claire nel primo film.

L'attrice, durante un'intervista recente, ha parlato della preparazione per questo secondo capitolo, previsto nelle sale per il 22 giugno 2018.

"Tutto questo fa parte della storia, fa parte dell'avventura. Claire è sicuramente cambiata a causa di quello che è successo. Ma è anche per questo che io e Chris Pratt ci stiamo divertendo tantissimo. Siamo in quella fase in cui stiamo esplorando questi cambiamenti attraverso le battute che recitiamo e questo è sempre molto divertente."

Bryce Dallas Howard è un'attrice in gamba e il regista Juan Antonio Bayona, che ha sostituito Colin Trevorrow, ha parlato di un film che rappresenterà qualcosa di completamente nuovo rispetto al precedente.

Howard ha continuato:"Credo che la cosa complessa, per arrivare poi al quinto film, sarà riuscire a trovare delle situazioni originali cercando di omaggiare per bene il franchise stesso e il suo enorme passato. Credo che Colin Trevorrow abbia fatto un ottimo lavoro nel primo film, sotto questo aspetto. E mi ha stupito anche leggere la trama del secondo capitolo, capire dove ci avrebbe portato; in un luogo che non vorremmo mai più lasciare."

In Jurassic World 2 dovremmo rivedere Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy e Ty Simpkins.